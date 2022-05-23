Міністерство юстиції України повідомило про задоволення Восьмим апеляційним адміністративним судом заяви міністерства про забезпечення позову щодо заборони діяльності політичної партії "Опозиційна платформа – за життя".

Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

"Національному агентству з питань запобігання корупції заборонено здійснювати перерахування бюджетних коштів політичній партії "Опозиційна платформа – За життя" на виконання її статутної діяльності до набрання рішенням у справі законної сили", - йдеться у повідомленні.

Ліквідація "ОПЗЖ": що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 20 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони на час воєнного стану вирішила заборонити діяльність "ОПЗЖ" та ще понад десятка партій.

14 квітня у ВР було оголошено про призупинення діяльності фракції "ОПЗЖ", а також всіх її прав. Серед таких прав, зокрема участь у засіданнях Погоджувальної ради та номінування своїх депутатів на керівні посади у парламентських комітетах.

Тоді перший віце-спікер Корнієнко повідомив, що від "ОПЗЖ" лишилося орієнтовно 34 депутати, і вони всі стали позафракційними.

Пізніше у ВР депутати, які входили до фракції "ОПЗЖ", створили депутатську групу "Платформа за життя і мир". До складу групи, яку очолив Юрій Бойко, увійшли 25 депутатів (у фракції раніше було 44). В ній немає Вадима Рабіновича, Віктора Медведчука, Вадима Столара та депутатів, орієнтованих на них.

23 квітня секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що депутати з колишньої фракції "ОПЗЖ" не мають права змінювати назву і залишатися в парламенті. За його словами, депутати колишньої "ОПЗЖ" повинні не перейменовуватися і створювати нові групи, а вибачитися перед українцями та піти з парламенту.

12 травня у ВР було повідомлено про остаточну ліквідацію фракції "ОПЗЖ". Того ж дня співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко повідомив, що у ВР зареєстровано законопроект, який унеможливлює спроможність представникам партії "ОПЗЖ" та інших заборонених, відповідно до рішення РНБО, партій балотуватися у майбутні склади парламенту.

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