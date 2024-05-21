Все це нічим не завершилося, депутати розійшлися.

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України завершилося блокуванням трибуни. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram та кореспондент УНІАН.

"В засіданні Ради оголосили перерву. Дві фракції вимагають поставити на розгляд законопроект про заборону московської церкви", - написав він.

Він зазначає, що відбувалися перемовини між керівниками фракцій, але не досягнуто домовленостей.

"По результатах перемовин….заблокували трибуну Ради", - написав Железняк.

Він продемонстрував відео, де фракція "Європейська солідарність" зайшла в президію парламенту, вимагаючи розгляду законопроекту.

Через блокування голова ВР Руслан Стефанчук оголосив перерву в засіданні парламенту до наступного засідання. При цьому не уточнив коли воно відбудеться.

Заборона діяльності УПЦ МП - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2023 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, яким може бути заборонена діяльність УПЦ МП.

Верховна Рада України у четвер, 19 жовтня, проголосувала за те, щоб на території нашої держави було заборонено діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ, зокрема, мова йде про УПЦ МП. Відповідний проект закону (№8371) у першому читанні підтримали понад 267 народних обранців. Проти голосувало 15 нардепів, два народних обранці - утрималися, а ще 17 - не голосували.

5 березня 2024 року Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити закон, який має покласти край діяльності російської церкви в Україні.

Народний депутат України Володимир В’ятрович зазначав, що після доопрацювання до другого читання текст законопроекту став "значно сильнішим" порівняно з підтриманим в першому читанні урядовим варіантом.

Він додав, що російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону.

За його словами, в разі голосування "за" закон, російська православна церква і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено. В’ятрович висловив сподівання, що у колег в парламенті буде політична воля якнайскоріше ухвалити цей закон.

Вас також можуть зацікавити новини: