За словами нардепа, наразі існує документ, який передбачає встановлення на облік усіх транспортних засобів для бізнесу.

Кабмін найближчим часом має визначити, як працюватиме норма про встановлення на облік транспортних засобів для бізнесу. Це є одним із пунктів ухваленого напередодні законопроекту про мобілізацію.

"У тому документі що я бачив — на військовому обліку повинні стояти всі транспортні засоби бізнесу. Включаючи легкові. І тоді вийде, що Постановою з 18 травня заборонять юридичним особам переміщати транспортні засоби, які стоять на військовому обліку (а це всі, окрім мотоциклів) не тільки за кордон, але і за межі області реєстрації (крім суміжних областей). Ще раз – всім", – написав у своєму Telegram народний депутат Ярослав Железняк

Він також додав, що рішення поки що не ухвалено і сам документ може змінитися. Однак, якщо його ухвалять у такому вигляді, він може вплинути на роботу бізнесу.

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"Служби доставки, перевізники, пошта повинні будуть працювати хіба шляхом перевантаження на межах областей. Імпорт чи експорт тільки на іноземному транспорті. Ще раз, поки рішення не прийнято — то напишу дипломатично, це ризик, що фактично це зупинить роботу майже дуже багатьох бізнесів в країні", – пояснив Железняк.

Закон про мобілізацію: останні новини

Напередодні стало відомо, що військовозобов'язані українці не зможуть оновити свої дані в ЦНАПах, оскільки центрам не надали доступу до необхідних систем.

За словами речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, якщо людина протягом 5 днів після отримання повістки не оновить свої данні, його відправляється вимога. Ще через 10 днів ТЦК має право звернутися до суду, який може обмежити право військовозобов'язаного на керування транспортним засобом.

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