Радник ОПУ нагадав, що в Чечню президент РФ ніколи не їздив ні в першу, ні в другу війну

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому президент Російської Федерації Володимир Путін уникає поїздок на передову. Він приїжджає виключно в зачищені місця.

Про це він розповів під час розмови з російським правозахисників Марком Фейгіним.

"Це вік і вроджена сцикливість. Тому що він з тих людей, які явно не з бойових підрозділів КДБ. Тому що в КДБ були люди, які йшли під кулі, не моргнувши оком, виконували завдання, хоча можна сперечатися про ці завдання. Але він не з тих хлопців, у нього там вербування, агентурна діяльність, але все на рівні "побазарити за життя". Я не знаю докладно пітерську частину його біографії, але, по-моєму, йому там теж особливо ризикувати не доводилося, поруч з Собчаком перебуваючи. А командувати, вбивати Литвиненка і всіх інших з бункера особливого ризику за собою не тягне, особливо коли ти за ядерною парасолькою. Ось і склався характер", - зазначив Арестович.

За його словами, Путін під час можливих візитів на передову боїться не українців, а своїх же.

"Боїться, що його свої ж грохнуть під виглядом того, що налетіла українська артилерія. Тому я його розумію, підозрюю, що він боїться своєї охорони, своїх офіціантів, секретарів, боїться лікарів своїх особливо, всіх боїться. І в цьому звичному страху він живе. Чим більше зла ти заподіюєш і збираєшся заподіяти, тим більше ти розкладаєшся як особистість. Це дуже простий закон. Навіть дівчина, яка йде в короткій спідниці темним провулком, боїться, тому що вона бажає зла потенційним хуліганам і насильникам. Це психологія. Вона так працює. А вже людина, яка сидить за ядерною парасолькою і віддає накази знищити тих, захопити тих, він боїться смерті", - заявив радник ОПУ.

Крім того, він заявив, що Путін не їздить на передову, тому що російські військові злякаються, коли побачать свого президента.

"Ви хочете, щоб він поїхав кудись на передову щось там вселяти своїм солдатам? Вони побачать, хто насправді є полководець... його побачать і жахнуться. Дрібне, рябе і ми за це вмираємо. Це буде тотальне розчарування. Якщо живого Путіна показати російським солдатам, то російська армія не те, що розбіжиться, вона застрелиться... Вони зрозуміють, що він виявився не тільки не батьком, а шмонею: рябе, косе, криве, з нестриженою головою, з зарослими скронями", - підсумував Арестович.

Як раніше повідомляв УНІАН, 10 вересня ЗСУ просунулися на південно-східному напрямку від Балаклії і підійшли до Ізюм. Вже 11 вересня українські воїни підняли державний прапор у центрі міста Ізюм на Харківщині. Він перебував в окупації з березня.

У середу, 14 вересня, у звільненому українськими десантниками Ізюмі Харківської області підняли прапор України. Туди прибув і глава Української держави Володимир Зеленський.

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