Росіяни переправилися на той бік річки Оскол.

Величезна колона техніки російських окупантів поспіхом втекла з Ізюма, за який ще тривають бої.

Відео опублікував український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За його даними, колона окупантів переправилася на той бік річки Оскол, тікаючи від контрнаступу українських воїнів.

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На кадрах видно, що росіяни переганяли свою техніку через облаштовану переправу. Міст через Оскол зруйновано.

"Колона орків тікає з Ізюма через річку Оскол. Нагадує березень на Київщині. Але як же їх багато, російських довбой*бів, які прийшли до нас з війною", - написав журналіст.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ офіційно пішли в контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представника ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ в різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні та поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

11 вересня 2022 року голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про те, що росіяни пакують награбоване і біжать. Російські військові залишають навіть міста, які були окуповані ще у 2014 році.

Станом на 11 вересня до виходу на держкордон на Харківщині ЗСУ залишалося пройти ще 50 кілометрів.

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