Територіальне питання перебуває у безвихідній ситуації.

Після багатьох годин розмов з Володимиром Путіним американські переговірники не знайшли рішення територіального питання. Так в інтерв'ю голові німецького медіахолдинга Матіасу Депфнеру зять американського президента Дональда Трампа та його спецпредставник на переговорах з РФ Джаред Кушнер прокоментував бажання російського диктатора "домовитися" з Україною щодо відступу з Донбасу.

"Після багатьох-багатьох годин спілкування з Путіним та російською делегацією ми зі Стівом (Віткоффом - ред.) зробили висновок, що територіальне питання наразі перебуває у певній безвихідній ситуації", - сказав Кушнер.

Ще однією проблемою, яка виникла на переговорах, він назвав те, як організувати роботу та налагодити комунікацію з Європою. На його думку, проблемою виявилося те, що "там немає жодної людини, яка б насправді керувала цим процесом".

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Він заявив, що Європа не була включена до переговорів в Абу-Дабі, оскільки "Путін бачить багато провокаційних заяв і дій з боку Європи і вважає, що вони не готові до миру, а прагнуть стратегічної поразки Росії".

Однак він зазначив, що під час переговорів не будуть прийматися рішення "без узгодження з Європою та без згоди України".

Також він прокоментував сучасний стан України, відзначивши зміни останніх воєнних років, включаючи потенціал Збройних Сил. "Сьогоднішня Україна значно відрізняється від України до війни", - сказав він.

Він додав, що Україна має зберегти та посилили свої можливості, адже у майбутньому Україна стане "ключовою складовою європейської безпеки, як би ви це не називали".

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Нагадаємо, що у цій розмові Кушнер також висловився про підтримку України з боку США. Він заявив, що Вашингтон підтримує Україну, зокрема надаючи їй розвідувальні дані. А також заперечив тиск на президента України та українців. За його словами, обидві сторони хочуть завершити війну так, щоб забезпечити довгостроковий і міцний мир.

Додамо, що за даними ЗМІ, адміністрація Трампа вже відклала всі пропозиції, які стосувалися використання бізнес-угод як стимулу для Росії, щоб завершити війну в Україні. А переговорники Трампа повідомили європейським чиновникам, що корпоративні партнерства більше не є ключовою частиною американської пропозиції Росії.

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