Замість нього планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення із займаної посади.

Як пише видання Українська Правда з посиланням на джерела в РНБО, замість Тимошенка на посаду планують призначити голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

Також повідомляється, що теж у відставку підуть голови ВДА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

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Народний депутат Ярослав Железняк підтвердив інформацію про звільнення заступника голови ОП Кирила Тимошенка. За його словами, ближче до лютого будуть щонайменше ще три кадрові рішення щодо Кабміну.

Кадрові зміни в керівництві України-останні новини

Найближчим часом у складі Кабінету міністрів можливі звільнення.

Перший кандидат на звільнення – міністр палива та енергетики Герман Галущенко, також під питанням робота міністра спорту Вадима Гутцайта, який очолив НОК, і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін. У команді президента тривалий час йдуть дискусії про те, чи потрібні ці міністерства, або, можливо, їх варто закрити або об'єднати.

Кабінет Міністрів звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Його затримали під час отримання хабара в розмірі $400 тис.

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