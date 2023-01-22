Лозинського затримали під час отримання хабаря у розмірі $400 тис.

Кабінет Міністрів звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. "Співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України", - зазначив Кубраков.

Міністр повідрмив, що його затримали під час отримання хабаря у розмірі $400 тис. "Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року", - розкрив деталі Кубраков.

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Він виправдався, що при об'єднанні Міністерства розвитку громад та територій та інфраструктури "керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої".

"Дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проектів технічної допомоги", - повідомив міністр.

Затримання Лозинського

21 січня у Міністерстві інфраструктури повідомили про затримання правоохоронцями в.о. міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського. Там додали, що він буде звільнений.

Причина затримання топ-чиновника - розкрадання бюджетних грошей.

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