В черзі на звільнення в найближчий час три міністри.

Найближчим часом у складі Кабінету міністрів можливі звільнення.

Про це повідомили джерела "Української правди" в команді президента та Верховній Раді. За даними співрозмовників видання, перший кандидат на звільнення – міністр палива та енергетики Герман Галущенко, також під питанням робота міністра спорту Вадима Гутцайта, який очолив НОК, та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.

У команді президента тривалий час йдуть дискусії про те, чи взагалі ці міністерства потрібні, чи, можливо, їх варто закрити або об’єднати.

Відео дня

Депутати Верховної Ради також хотіли б змінити міністра освіти та міністра з питань ветеранів. Але, за даними джерел, в даний час в Офісі Президента про це серйозно не говорять.

Затримання заступника міністра інфраструктури Лозинського

21 січня у Міністерстві інфраструктури повідомили про затримання правоохоронцями в.о. міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського. Причина затримання топ-чиновника - розкрадання бюджетних грошей. Пізніше стало відомо, що його затримали при отриманні хабара на суму $400 тис.

22 січня міністр інфпаструктури Олександр Кубраков повідомив, що Василя Лозинського звільнено з займаної посади.

Того ж дня увечері президент України Володимир Зеленський жорстко прокоментував справу Лозинського і ситуацію з закцпавлями для військових. Він анонсував, що з понеділка будуть проведені кадрові зміни.

Вас також можуть зацікавити новини: