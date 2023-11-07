Парламент може на початку листопада ухвалити закон про легалізацію канабісу.
Про це Bloomberg розповів голова комітету з охорони здоров'я Михайло Радуцький. За словами двох інших неназваних депутатів, сесія призначена на початок листопада. Точний розклад парламентських засідань не розголошується з міркувань безпеки.
У суспільстві тривають дискусії щодо необхідності легалізувати канабіс: 37% проти і 35% – за. Також всередині Верховної Ради немає повного консенсусу: фракція "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко виступила проти даного законопроекту і закликала провести референдум.
Депутат комітету з питань охорони здоров’я Ольга Стефанишина зазначила, що законопроект "особливо важливий зараз, коли наша країна перебуває в активній фазі війни, щоб зняти біль від бойових поранень і покращити психологічний стан у час, коли багато українців стресують".
Легалізація медичного канабісу в Україні
У липні парламент у першому читанні підтримав урядовий законопроект про легалізацію медичного канабісу. За його ухвалення проголосувало 268 народних обранців. Законопроект передбачає дозвіл на використання в медичних цілях препаратів, які були виготовлені з медичного канабісу.
За словами однієї з авторок законопроекту, нардепки Ольги Стефанишиної, покарання за нелегальне використання, вирощування, перепродаж медичного канабісу буде аналогічним покаранню за збут наркотиків.
За її словами, наразі в Україні щонайменше 6 мільйонів людей з психічними травмами та розладами потребують лікування канабісом. Передусім йдеться про поранених військовослужбовців.