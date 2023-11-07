У разі схвалення законопроекту через шість місяців після його прийняття українці зможуть купувати канабіс за медичним рецептом.

Парламент може на початку листопада ухвалити закон про легалізацію канабісу.

Про це Bloomberg розповів голова комітету з охорони здоров'я Михайло Радуцький. За словами двох інших неназваних депутатів, сесія призначена на початок листопада. Точний розклад парламентських засідань не розголошується з міркувань безпеки.

У суспільстві тривають дискусії щодо необхідності легалізувати канабіс: 37% проти і 35% – за. Також всередині Верховної Ради немає повного консенсусу: фракція "Батьківщина" на чолі з Юлією Тимошенко виступила проти даного законопроекту і закликала провести референдум.

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Депутат комітету з питань охорони здоров’я Ольга Стефанишина зазначила, що законопроект "особливо важливий зараз, коли наша країна перебуває в активній фазі війни, щоб зняти біль від бойових поранень і покращити психологічний стан у час, коли багато українців стресують".

Легалізація медичного канабісу в Україні

У липні парламент у першому читанні підтримав урядовий законопроект про легалізацію медичного канабісу. За його ухвалення проголосувало 268 народних обранців. Законопроект передбачає дозвіл на використання в медичних цілях препаратів, які були виготовлені з медичного канабісу.

За словами однієї з авторок законопроекту, нардепки Ольги Стефанишиної, покарання за нелегальне використання, вирощування, перепродаж медичного канабісу буде аналогічним покаранню за збут наркотиків.

За її словами, наразі в Україні щонайменше 6 мільйонів людей з психічними травмами та розладами потребують лікування канабісом. Передусім йдеться про поранених військовослужбовців.

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