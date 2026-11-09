Трамп готує подвійну угоду з Путіним не тільки про Україну, - The Telegraph

Занепокоєння в Європі посилилося після зустрічі Трампа зі спеціальним представником Кремля Кирилом Дмитрієвим.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість укладення масштабної домовленості з Росією, яка стосуватиметься не лише завершення війни в Україні, а й домовленостей з Іраном та майбутнього Європи.

Як пише The Telegraph, за інформацією джерел, близьких до переговорного процесу, європейські посадовці побоюються, що Трамп планує укласти з Володимиром Путіним "подвійну угоду" – в обхід України, – щоб завершити війну та відновити судноплавство в Ормузькій протоці.

Російський лідер нібито зможе використати свої тісні зв’язки з Іраном, щоб домогтися розблокування протоки.

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"За наявною інформацією, посередники з країн Перської затоки переконані, що США та Іран близькі до укладення ядерної угоди, яка дозволила б припинити бойові дії та відкрити морський шлях. Водночас вони вважають, що для остаточного оформлення домовленості Тегерану знадобиться переконливий вплив з боку його російських союзників", - пише видання.

Також у розпорядженні The Telegraph опинився секретний іранський документ, який свідчить: у разі будь-якого подальшого конфлікту зі США Тегеран розраховує на підтримку Кремля.

Занепокоєння в Європі посилилося після зустрічі Трампа зі спеціальним представником Кремля Кирилом Дмитрієвим минулого тижня. Після переговорів американський президент заявив, що готується "велика угода", яка може охопити всю Європу.

"Я не можу розповісти вам, що саме ми обговорювали. Але скажу одне: угода буде – і це буде масштабна угода, яка стосуватиметься не лише України. Вона може охопити всю Європу... Це буде велика, чудова угода, і всі будуть у захваті", - сказав він журналістам.

Європейські чиновники побоюються, що Вашингтон може домовлятися з Москвою про майбутнє континенту без повноцінної участі України. Двоє високопосадовців повідомили The Telegraph, що лідери європейських країн чинитимуть опір будь-яким подібним домовленостям. Ще одне джерело зазначило, що в Європі готуються до можливої ​​пропозиції з боку США – схилити європейців до того, щоб вони "пожертвували" Україною.

Особливе занепокоєння викликає можливість поступок Росії в обмін на припинення війни. Одне із джерел в Європі зауважило, що план Трампа спрацює лише за умови, що європейські уряди його підтримають, оскільки це створить значний тиск на керівництво України, змушуючи його погодитися на врегулювання.

Вважається, що Київ буде змушений піти на поступки лише в тому разі, якщо втратить підтримку своїх найпотужніших європейських союзників – таких як Велика Британія, Німеччина та Франція.

"Вони на таке не погодяться", – прокоментувало джерело.

Заяви Трампа щодо потенційної угоди

Як повідомляв УНІАН, Трамп коментуючи майбутню мирну угоду щодо завершення війни, зробив тривожний натяк на те, що кордони України в результаті її укладення можуть змінитися. На запитання, чи розраховує він, що "все закінчиться збереженням вільної та незалежної України", Трамп заявив, що мирна угода буде укладена вже незабаром.

За його словами, "у підсумку Україна набуде дещо інших обрисів".

Говорячи про те, що є головною перешкодою на шляху до миру, Трамп заявив, що це "ненависть між Зеленським і Путіним", при цьому знову повторив, що "якби він був президентом, ця війна ніколи б не почалася".

Водночас Трамп ухилився від відповіді на запитання, кому лідер США довіряє більше – Зеленському чи Путіну, заявивши, що у нього "хороші стосунки з обома".

У Трампа також запитали, чи не вважає він, що Путін його обманює, на що той відповів негативно. Він також виправдався за укладення угоди щодо дизельного палива.

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