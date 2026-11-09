Нафта стрімко дешевшає після заяв Трампа щодо Ірану

На нафтовому ринку може виникнути надлишок пропозиції.

Ціни на нафту в понеділок, 9 листопада, знизилися після того, як президент США Дональд Трамп применшив імовірність нових ударів по Ірану. Водночас атаки на судна поблизу Ормузької протоки продовжують посилювати занепокоєння щодо перебоїв із постачанням.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,5% – до 96,91 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) знизилася в ціні на 1% – до 89,85 долара за барель. Минулого тижня Brent втратила 16% вартості – це стало найрізкішім тижневим падінням з початку пандемії COVID-19.

"Схоже, нафтовий ринок закладає у ціни відносно оптимістичний сценарій деескалації, хоча всеосяжної угоди між Вашингтоном і Тегераном досі не досягнуто", – зазначила засновниця дослідницької компанії SS WealthStreet Суганда Сачдева.

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За її словами, доки не буде досягнуто вагомого дипломатичного прориву та не відновиться стабільне судноплавство через Ормузьку протоку, ціни на нафту зберігатимуть премію за геополітичні ризики. Найближчим рівнем підтримки для Brent вона вважає 93 долари за барель.

8 листопада Трамп заявив, що навряд чи віддасть наказ про нові удари по Ірану, якщо переговори щодо завершення конфлікту триватимуть. Водночас обидві країни повідомили про атаки на судна в Ормузькій протоці або поблизу неї.

Після минулотижневих проміжних виборів до Конгресу США Трамп натякав на можливе відновлення ударів по Ірану, однак ознак масштабної американської військової операції поки немає. Іран, зі свого боку, заявив, що відповість ударами по американських та ізраїльських цілях.

Головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер назвав заяви Трампа "більш стриманими", однак зауважив, що ринок досі очікує з'ясування, чи призвели проміжні вибори до стійкої зміни підходу американського президента до конфлікту, чи йдеться лише про чергову тимчасову зміну риторики.

Водночас на нафтовому ринку знову може виникнути надлишок пропозиції. За оцінками JPMorgan, відновлення постачання нафти з Близького Сходу, збільшення видобутку в інших країнах і слабкий попит призвели до того, що світова пропозиція перевищила споживання.

У звіті, оприлюдненому 6 ноября, банк оцінив надлишок нафти у вересні в 1,1 млн барелів на добу. У жовтні він, за прогнозом, зріс до 1,4 млн барелів на добу.

Ціни на нафту - останні новини

5 листопада світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2 долари після падіння напередодні. Водночас тоді інвестори оцінювали, чи змінить поразка республіканців на проміжних виборах позицію президента США Дональда Трампа щодо війни з Іраном.

2 листопада вартість нафти знизилася більш ніж на 3% після того, як іранські та катарські чиновники ‌провели третій день поспіль переговорів щодо досягнення угоди про припинення американо-ізраїльської війни проти Ірану. Проте вже 3 листопада ціни на нафту зросли майже на 2 долари після того, як США завдали удару по іранському острову Кешм.

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