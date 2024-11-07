На думку Джейкоба Гейлбрунна, новообраний президент США запросить Путіна до Білого дому.

Новообраний президент США Дональд Трамп буде рухатися до припинення допомоги Україні та нав'язувати мирне врегулювання з правителем Росії Володимиром Путіним. Він навіть може запросити його до Білого дому. Таку думку висловив редактор журналу The National Interest, старший науковий співробітник Atlantic Council Джейкоб Гейлбрунн, повідомляє Ліга.

Експерт прогнозує, що Трамп візьме рух на припинення допомоги Україні та нав'язування мирного врегулювання з Путіним. При цьому наразі чинний глава Білого дому Джо Байден намагатиметься спрямувати більше військової та економічної підтримки Україні.

Гейлбрунн також прогнозує, що при Трампі-президенті Сенат і Палата представників гратимуть другорядну роль:

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"Якщо Палата залишиться за демократами, вони зможуть поставити Трампа в глухий кут у внутрішній політиці, але не у зовнішній".

Реакція України на перемогу Трампа

Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою на президентських виборах у США. Він висловив сподівання, що разом з Трампом вдасться наблизити справедливий мир в Україні завдяки підходу "мир через силу".

У свою чергу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан спрогнозував мабутнє відносин Києва з Трампом. На думку аналітика, Україна працюватиме з новообраним президентом США за його правилами гри.

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