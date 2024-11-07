Росія передає КНДР технології, завдяки яким Північна Корея створює загрозу для США і Європи.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Марк Рютте прагне визначити з переможцем президентських виборів у США Дональдом Трампом колективну реакцію загрози співпраці Російської Федерації і Північної Кореї. Про це Рютте сказав журналістам після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Будапешті.

Він знову привітав Трампа з його обранням, яке "дійсно стало для висуванця від Республіканської партії величезним успіхом":

"Я з нетерпінням чекаю знову на роботу з ним".

Генеральний секретар Альянсу згадав, що під час свого першого президенства Трамп стимулював країни НАТО перейти до витрат на оборону на рівні понад 2% ВВП.

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"Я думаю, що це, значною мірою, його заслуга і його успіх. Ми повинні робити більше. Ми знаємо це", - додав Рютте.

При цьому, як сказав генсек НАТО, сьогоднішній саміт великою мірою стосується розміщення військових Північної Кореї у Росії.

"Ми дедалі більше бачимо, що Північна Корея, Іран, Китай і, звісно, Росія, спільно працюють проти України. Але, у той же час, Росія має платити за це. Одне з того, що вони (росіяни - УНІАН) роблять, - це доставляють технології у Північну Корею, яка тепер загрожує майбутньому для материкової частини США, континентальної Європи, а також нашим партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні, наприклад Японії та Республіці Корея", - сказав Рютте.

Він відзначив, що це новий небезпечний розвиток подій і це треба обговорити.

"Я також з нетерпінням чекаю на зустріч з Дональдом Трампом, аби визначити як колективно ми реагуватимемо на цю загрозу і захистимо нашу частину світу", - наголосив Рютте.

Війська КНДР у війні в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, військові з КНДР вперше взяли участь у боях у Курській області проти Сил оборони України. Ц сталося 4 листопада.

Раніше у Пентагоні заявили, що в Курській області РФ перебуває щонайменше 10 тис. північнокорейських військових, при цьому загалом у РФ їх близько 12 тис.

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