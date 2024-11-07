За словами Світана, республіканців підтримують основні військові виробники у США, які "не проґавлять свого шансу".

Україна працюватиме з новообраним президентом США Дональдом Трампом за його правилами гри. Таке припущення в коментарі 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

На його думку, Київ працюватиме з будь-яким главою Білого дому, якого обере американський народ, і це, зокрема, стосується і Трампа та його команди - тим більше, що Республіканська партія, скоріше за все, здобуде контроль над обома палатами Конгресу США.

За його словами, республіканців підтримують основні військові виробники у США, які "не проґавлять свого шансу". Вони допомагають Україні безпосередньо, тож точно з ними у нас є контакт:

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"З Трампом ми працюватимемо за його баченням".

При цьому, як сказав Світан, з огляду на те, що бачення у Трампа змінюється багато разів на день, українській владі потрібно буде працювати безпосередньо з європейцями, адже безпека Європи на ці 4 роки буде "основоположним каменем, за який нам потрібно триматися".

Реакція України на перемогу Трампа на виборах у США

Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою на президентських виборах у США. Він висловив сподівання, що разом з Трампом вдасться наблизити справедливий мир в Україні завдяки підходу "мир через силу".

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