За словами Девіда Френча, небажання Трампа сказати просту правду демонструє, що він все ще перебуває в полоні власних образ.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп не скаже, що хоче перемоги України у протистоянні російський агресії. Про це у своїй колонці для The New York Times розповів Девід Френч, оглядач Opinion, який пише про право, культуру, релігію та збройні конфлікти. Він є ветераном операції "Свобода Іраку" та колишнім учасником конституційного процесу.

Він нагадав, що під час нещодавніх дебатів із демократкою Камалою Гарріс республіканець відмовився сказати — незважаючи на численні запитання — що він хоче, щоб Україна виграла війну з Росією. При цьому Трамп наголошував на припиненні війни, а не на виграші у війні.

"Позиція, яка може здаватися розумною, доки ви не зрозумієте, що спроба примусити до миру на цій стадії конфлікту майже напевно закріпить тріумф Росії. Росія утримувала б величезну частину української території, і Путін справедливо вважав би, що він переміг і Україну, і Сполучені Штати", - пише експерт. Відео дня

Він зазначає, що немає сценарію, за якого тріумф Росії був би в інтересах США, оскільки перемога РФ не тільки розширить сферу впливу Кремля, але й стане катастрофою для прав людини і загрожуватиме зникненням української національної ідентичності, що призведе до зміни "глобального балансу сил".

"Коли ставки найвищі — на вибори, на країну чи на міжнародний порядок — Трамп думає не просто про себе, він думає про себе в найбільш нестабільний спосіб. Він не може сприймати реальність. Спостерігаючи за ним зблизька протягом дев’яти років, наші супротивники та союзники знають, що це правда. Вони знають, що він довірливий і імпульсивний. Небажання Трампа сказати просту правду — що українська перемога відповідає національним інтересам Америки — демонструє, що він все ще перебуває в полоні власних образ, і не залишилося нікого, хто міг би зупинити його від того, щоб зробити все гірше", - резюмує автор.

Дональд Трамп - останні заяви

Перемога Камали Гарріс на виборах президента США означатиме війну з Росією. Про це, звертаючись до виборців під час свого виступу на мітингу в Лас-Вегасі, заявив екс-глава Білого дому, кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп.

Він, зокрема, звинуватив Гарріс у тому, що вона хоче повернути у Штатах військовий призов.

Також УНІАН повідомляв, що Трамп відмовився від других дебатів з Гарріс. Республіканець упевнений, що перші дебати були успішними для нього.

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