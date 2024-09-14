Трамп звинуватив Гарріс у тому, що вона хоче повернути у Штатах військовий призов

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що перемога на виборах його суперниці Камали Гарріс означатиме для Америки війну з Росією

Звертаючись до виборців під час свого виступу на мітингу в Лас-Вегасі, Трамп звинуватив Гарріс у тому, що вона хоче повернути у Штатах військовий призов і "відправити ваших дітей на війну".

"Голосуючи за Гарріс, ви голосуєте за війну з Росією. Хто-небудь хоче війни з Росією? Якщо це буде необхідно, ми підемо на це. Але бажано не допускати цього. Вона хоче повернути призов, закликати ваших дітей і відправити їх на війну, якої не повинно було бути", - заявив він.

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При цьому Трамп знову повторив свої попередні заяви про те, що закінчить війну в Україні та на Близькому Сході, "щойно стане президентом".

Трамп про війну в Україні

В інтерв'ю CNN президент України Володимир Зеленський розповів, що два місяці тому в нього відбулася "хороша розмова" з Дональдом Трампом, під час якої Трамп пообіцяв Україні велику підтримку.

Також, коментуючи заяви Трампа про плани закінчити війну в Україні, Зеленський наголосив, що "передвиборчі заяви - це передвиборчі заяви. Іноді вони не дуже реальні".

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