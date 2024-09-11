Екс-президент США не бачить сенсу у проведенні другого туру дебатів.

Колишній президент США і нинішній кандидат на посаду глави Білого дому Дональд Трамп вважає свій виступ на дебатах з опоненткою з Демократичної партії Камалою Гарріс найкращим у своїй політичній кар'єрі. Про це він заявив у коментарі CNN.

ЗМІ зазначає, що Трамп негайно спробував перетворити дебати проти Гарріс на перемогу, і поставив під сумнів, чи братиме він участь у їхньому другому етапі.

"Я вважаю, що це були найкращі дебати, які я коли-небудь мав особисто", — сказав Трамп у "розважальній кімнаті", де прихильники кожного кандидата висловлювали свою роль у дебатах у розмові з журналістами. Відео дня

Він сказав, що Гарріс "хоче зробити ще один етап, тому що її побили сьогодні ввечері, але я не знаю, чи збираємося ми робити ще один".

"Я повинен подумати про це, але якщо ви виграєте дебати, я думаю, що, можливо, мені не варто цього робити. Навіщо мені проводити ще одну дискусію? Вона одразу сказала: "Ми хочемо ще один". Це, знаєте, що відбувається, коли ти програєш, ти негайно хочеш нового бою", — сказав Трамп.

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Впливовий республіканець Ліндсі Грем розчарований виступом Трампа на дебатах з демократкою Камалою Гарріс. За його словами, важливо, щоб колишній президент краще захищав свою адміністрацію на нових дебатах.

Також УНІАН повідомляв, що кандидат у президенти США Камала Гарріс під час дебатів із республіканцем Дональдом Трампом заявила, що той здасть Україну впродовж доби після перемоги на виборах.

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