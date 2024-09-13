Трамп відмовився від других дебатів з Гарріс

Республіканець переконаний, що перші дебати були успішними для нього.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відмовився від других теледебатів зі своєю суперницею-демократкою Камалою Гарріс.

Про це Трамп оголосив у своїй соціальній мережі Truth Social. Він порівняв Гарріс із "боксером, який програв бій і хоче реваншу".

"Опитування чітко показують, що я виграв дебати у Камали Гарріс, радикального лівого кандидата від демократів", - переконує Трамп.

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Крім того, республіканець звинуватив чинного президента США Джо Байдена і Гарріс у тому, що вони "зруйнували" країну. Він заявив, що "мільйони злочинців і психічно хворих людей хлинули в США, абсолютно безконтрольно і неперевірено", а інфляція розорила середній клас.

"Камала має зосередитися на тому, що вона мала зробити під час останнього майже чотирирічного періоду (президентства Джо Байдена - УНІАН). Третіх дебатів не буде", - написав Трамп.

Теледебати Трамп-Гарріс - останні новини

Впливовий республіканець Ліндсі Грем розчарований виступом Трампа на дебатах з демократкою Камалою Гарріс. За його словами, важливо, щоб колишній президент краще захищав свою адміністрацію на нових дебатах.

Також УНІАН повідомляв, що кандидат у президенти США Камала Гарріс під час дебатів із республіканцем Дональдом Трампом заявила, що той здасть Україну впродовж доби після перемоги на виборах.

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