Зокрема, американський президент поцікавився ситуацією на полі бою.

Увечері 8 травня президент України Володимир Зеленський провів "гарну розмову" з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі.

"Привітали наші народи з днем перемоги у Європі – перемоги над нацизмом. Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – по-справжньому історичного документа, який відкриває багато нових можливостей для співпраці. Обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені", – розповів Зеленський.

Крім того, за його словами, Трамп поцікавився ситуацією на фронті. Український президент також наголосив, що наша країна готова до 30-денного припинення вогню "хоч відсьогодні".

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"Ми очікуємо від Росії на згоду із цією пропозицією. Я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню. Президент Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню. Ми погодили подальші контакти", – констатував Володимир Зеленський.

Війна в Україні і США: це варто знати

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що у Вашингтоні не бажають розпаду України. За його словами, Штати хочуть, щоб Україна залишалася суверенною державою.

При цьому Венс наголосив, що Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть "територію, яку вона ще навіть не завоювала". Водночас американський політик зауважив, що США вийдуть із переговорів щодо України, якщо РФ не вестиме їх сумлінно.

Варто зазначити, що 8 травня Верховна Рада України ратифікувала угоду про надра, підписану зі США на початку травня. "За" проголосували 338 депутатів. Президент України Володимир Зеленський зауважив, що йдеться про співпрацю зі США на десятиліття.

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