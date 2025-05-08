Подробиці будуть повідомлені згодом.

Президент України Володимир Зеленський просто зараз проводить телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це УНІАН повідомив прессекретар українського президента Сергій Никифоров. Подробиці розмови будуть повідомлені згодом.

"Президент Зеленський проводить телефонну розмову із президентом Трампом. Про подробиці повідомимо за її результатами", – заявив Никифоров.

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Україна і США: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 травня, Верховна Рада України ратифікувала угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Угода передбачає залучення американського бізнесу до розроблення українських корисних копалин. "За" проголосували 338 парламентарів.

Трамп високо оцінив, що Україна повністю ратифікувала угоду про корисні копалини. Президент США анонсував розмову з українським колегою Зеленським.

Водночас Зеленський, коментуючи ратифікацію угоди парламентом, подякува усім, хто над нею працював. За словами українського президента, такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було. Він наголосив, що йдеться про спільну інвестиційну роботу зі США на десятиліття.

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