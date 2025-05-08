Такої перспективної економічної угоди між Україною та Америкою ще не було, заявив президент.

Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто готував та підтримав угоду України із США про економічне партнерство.

"Дякую всім 338 депутатам, які проголосували за угоду. Розраховую, що текст ратифікаційного закону найближчим часом надійде з Верховної Ради в мій Офіс. Юридичні процедури будуть завершені, і зможемо почати створення фонду. Такої перспективної економічної угоди у відносинах між Україною та Америкою ще не було. Це спільна інвестиційна робота зі США на десятиліття", - написав Зеленський.

Він додав, що ця угода стане сильною основою для безпекової взаємодії, а в перспективі десятиліть вона дасть можливість для України та Америки збільшити взаємовигідну економічну співпрацю, розвинути промисловість у двох країнах та робочі місця, а також забезпечити технологічний розвиток.

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"Як ми й домовлялися з президентом Трампом, угода відкриває нову сторінку відносин між Україною та Сполученими Штатами", - додав Зеленський.

Угода про економічне партнерство із США: що відомо

Напередодні Верховна рада України ратифікувала угоду про корисні копалини із США. Перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко, коментуючи угоду, зазначила, що в межах угоди власність та контроль за надрами залишається за Україною.

На ратифікацію угоди в Україні відреагував Дональд Трамп. Він заявив, що радий цьому факту і планує "трохи пізніше" провести розмову з Володимиром Зеленським.

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