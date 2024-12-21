За словами угорського прем’єра, він не хоче "відмовлятися від цього маршруту".

Угорщина веде переговори з Москвою та Києвом щодо збереження відкритих поставок газу через Україну, попри те, що російський газ імпортується через трубопровід "Турецький потік". Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Reuters.

За словами глави угорського уряду, він не хоче "відмовлятися від цього маршруту".

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Видання нагадує, що газопровід через Україну є одним з останніх основних маршрутів російського газу до Європи, але він має бути закритий наприкінці цього року, оскільки Київ не хоче продовжувати п’ятирічний транзитний договір з поставок "блакитного палива" до Словаччини, Чехії та Австрії.

"Ми зараз намагаємося зробити такий трюк, ... що якби газ до моменту потрапляння на територію України вже не був би російським, а вже був би у власності покупців. Таким чином газ, який надходить в Україну, буде вже не російським, а угорським", - пояснив Орбан.

Орбан сказав, що переговори тривають, і не ясно, чи приймуть це російський партнер і Україна, але Угорщина не відмовлятиметься від українського транзитного маршруту для газу.

Транзит російського газу через територію України - останні новини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко відреагував на позицію Зеленського щодо транзиту російського газу. За його словами, потрібно тиснути на Єврокомісію, щоб та захищала газові інтереси країн-членів ЄС.

Раніше видання Politico інформувало, що провідні енергетичні компанії Центральної Європи звернулися до глави ЄС Урсули фон дер Ляєн із проханням продовжити угоду щодо транзиту російського газу через Україну. За їхніми словами, припинення угоди може "ускладнити постачання газу" і "призвести до підвищення цін на "блакитне паливо" для європейських споживачів".

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