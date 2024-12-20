Після початку повномасштабної війни в Україні ЄС поставив завдання припинити імпорт будь-якого російського викопного палива до 2027 року, проте поставки скрапленого газу в європейські порти продовжують зростати.

Євросоюз отримав 16,5 млн тонн скрапленого природного газу до середини грудня, незважаючи на зусилля зі скорочення поставок із Росії.

Як пише The Financial Times, це вище за минулорічний показник у 15,18 млн тонн, за даними постачальника даних про сировинні товари Kpler. Цей обсяг також перевищує останній рекордний показник у 15,21 млн тонн, імпортований у 2022 році.

"Те, що ми спостерігаємо цього року, викликає здивування. Замість того, щоб поступово скорочувати імпорт російського СПГ, ми його збільшуємо", - зазначила аналітикиня Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу Ана Марія Яллер-Макаревич.

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Після початку повномасштабної війни в Україні ЄС поставив завдання припинити імпорт будь-якого російського викопного палива до 2027 року, проте поставки скрапленого газу в європейські порти продовжують зростати.

На відміну від імпорту газу трубопроводами, який скоротився до мінімуму, і російської нафти та вугілля, які заборонені в ЄС, імпорт російського СПГ, як і раніше, дозволено, і він зростає, що свідчить про те, що Європа, яка "панікує", усе ще намагається відучити себе від дешевших постачань, каже експерт.

Аналітики відзначають зростання закупівель російського СПГ на спотовому ринку цього року - 33% імпорту СПГ російського походження до ЄС було здійснено за спотовими контрактами цього року, порівняно з 23% торік, повідомляє Rystad Energy, енергетична консалтингова компанія.

Такі компанії, як Shell і Equinor, заявили, що не купуватимуть російський СПГ на спотовому ринку. Інші трейдери кажуть, що після початку військового протистояння до контрактів на поставку спотових вантажів часто включають пункти, які гарантують, що СПГ "не російського походження".

Однак спотові угоди цього року зросли, оскільки трейдери "можуть отримати вантажі, що поставляються дешевше [з Росії]", сказав Крістоф Халсер, газовий аналітик Rystad. Він додав, що СПГ, який постачається з російського терміналу Ямал до Європи, має "значно нижчу" ціну, ніж газ, який постачається зі США.

На частку російського СПГ припало 20% від загального обсягу імпорту цього морського палива в ЄС цього року, порівняно з 15% минулого року, як показують дані відстеження суден.

Не весь російський СПГ, ввезений до Європи, споживається в регіоні, частину перевантажують і відправляють в інші регіони світу. Обсяги поставок до Франції цього року різко зросли, майже подвоївшись порівняно з 2023 роком. За даними компанії Kpler, більше половини поставок припало на імпортний термінал у Дюнкерку.

Французькі енергетичні компанії EDF і Total Energies, а також німецька державна енергетична компанія Sefe мають угоди про використання терміналу.

Бельгія була другим за величиною імпортером російського СПГ, оскільки її порт Зебрюгге є одним із небагатьох європейських пунктів перевалки СПГ із танкерів льодового класу, що використовуються в умовах Крайньої Півночі, на звичайні вантажні судна.

Уряди країн ЄС домовилися заборонити перевалку російського СПГ з Ямалу до країн, що не входять до ЄС, і цей захід набуде чинності в березні 2025 року.

Продаж російського газу в Європу

Наразі загальний обсяг імпорту газу з Росії, включно з трубопровідним газом, становить лише близько 16% від загального обсягу поставок газу в ЄС.

Чиновники ЄС переконані, що блоку не потрібне російське паливо, навіть якщо це означає згоду на вищі ціни, щоб купувати газ в інших країнах.

Новий комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен пообіцяв наступного року представити план того, як блок зможе виконати поставлене на 2027 рік завдання щодо відходу від російського викопного палива.

У жовтні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що блок може збільшити імпорт зі США, щоб задобрити обраного президента США Дональда Трампа, який пригрозив запровадити широкі торговельні тарифи.

Трамп попередив, що ЄС має взяти на себе зобов'язання закуповувати "великі обсяги" американської нафти і газу, інакше він ризикує зіткнутися з тарифами.

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