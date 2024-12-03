Зокрема, йдеться про підтримку енергетичної інфраструктури України, надання більшої кількості засобів ППО та постачання зброї до України.

Країни НАТО повинні зробити більше для підтримки України. Зокрема - надати більше зброї, в тому числі систем ППО, та допомогти українцям з енергетикою. Про це заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Марк Рютте під час спільного виголошення заяв перед засідання Ради Україна-НАТО.

"Я дійсно хочу запевнити вас, що союзники з вами. Ми повинні зробити кілька речей. По-перше, ми повинні гарантувати, що допоможемо вам якнайкраще підтримувати енергетичну мережу та енергетичну інфраструктуру", - відзначив Рютте і додав, що Альянс не може допустити, аби Росія перетворила зиму на зброю.

Як відзначив генеральний секретар НАТО, він сьогодні вранці говорив з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, що захист української енергетики є вирішальним елементом.

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"По-друге, ми повинні гарантувати, що коли йдеться про протиповітряну оборону - ми робимо багато, але потрібно зробити ще більше, щоб переконатися, що країна є максимально захищеною", - сказав Рютте.

Водночас, по-третє, за його словами, треба працювати над постачаннями військової допомоги до України.

"Потрібно зробити набагато більше, щоб переконатися, що ви зможете - коли одного дня ви вирішите перейти до певної форми переговорів з росіянами, що ви зможете зробити це з позиції сили", - наголосив Рютте.

Своєю чергою, голова МЗС України Андрій Сибіга сказав, що зараз настав справжній час для геополітичної визначеності, бо Україні потрібні сильні рішення для посилення держави та її спроможностей.

Міністр зазначив, що величезна частина української стійкості та опору сформована завдяки сильній підтримці з боку країн Альянсу.

За його словами, Росія намагається використовувати енергетику як зброю, бо українське цивільне населення страждає від найбільш інтенсивних російських ракетних атак.

"Вони намагаються відрізати нас від атомної енергетики. Вони почали атакувати об'єкти атомної енергетики. Це також нова реальність цієї російської агресії і саме тому нам потрібні сильні історичні рішення замість дзвінків Путіну чи замість відвідування Москви", - наголосив Сибіга.

Він уточнив свою попередню заяву, що Україна зараз негайно потребує додаткові 19 систем ППО для захисту визначених енергетичних стратегічних об'єктів в Україні.

"І ми впевнені, що завдяки допомозі наших союзників ми пройдемо зиму після отримання цих систем для належного захисту цих 19 об'єктів. І ми вже надіслали конкретний список наших потреб. І ми дійсно сподіваємося, що одним з відчутних результатів наших обговорень у ці і наступні дні стане також рішення наших найближчих партнерів щодо негайного постачання цих систем ППО", - наголосив Сибіга.

Київ скликав засідання Ради Україна-НАТО

Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ країн-членів НАТО 3-4 грудня розглядатимуть посилення України зброєю зараз, а не питання майбутнього членства. Генеральний секретар Альянсу наголошує, що Україна не потребує ідей про мирний процес, бо їй треба більше зброї.

На переконання Рютте, російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у мирі і прагне захопити більше території в Україні.

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