Генеральний секретар Альянсу наголошує, що Україна не потребує ідей про мирний процес, бо їй треба більше зброї.

Міністри закордонних справ країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) розглядатимуть посилення України зброєю зараз, а не питання майбутнього членства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Альянсу Марк Рютте сказав на брифінгу перед початком дводенного засідання глав МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі. Зокрема, у генерального секретаря Альянсу запитали, чи на цій грудневій зустрічі буде вирішуватися питання про швидке запрошення України до членства в НАТО.

"Як ви знаєте, союзники погодилися, що майбутнє України - в НАТО. Під час саміту у Вашингтоні ми погодилися з тим, що шлях до НАТО буде незворотнім", - сказав Рютте.

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При цьому, за його словами, до липневого саміту у Вашингтоні і після нього союзники працювали і продовжують працювати над "зведенням мосту" на шляху України до членства. Зокрема, укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими союзниками є частиною цих зусиль, як і втілення усіх рішень Вашингтонського саміту.

"Тож, це відбувається покроково. Але, я думаю, що ми повинні зосереджуватися... у наступні два дні ми будемо зосереджуватися на тому, що є дуже необхідним зараз. І зараз необхідно забезпечити, аби військова допомога відправилася до України", - наголосив Рютте.

Він сказав, що нині військова підтримка має вирішальне значення для України. Зокрема, за його словами, це важливо, бо якщо одного дня Київ вирішить розпочати переговори з Москвою, то це має відбуватися з позиції сили України.

При цьому, у Рютте запитали про ідею розміщення європейських сил на території України, про що пишуть західні медіа після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

Генеральний секретар НАТО знову відзначив, що міністерська зустріч 3-4 грудня спрямовуватиме увагу на те, аби знайти можливості для України, аби вона вела переговори з Росією з позиції сили, коли вирішить піти на ці переговори.

"І щоби дійти до того, вкрай важливо, аби більше воєнної допомоги було доставлено до України", - наголосив Рютте.

На його переконання, лише від України залежить, коли починати переговори з Росією.

"Ми хочемо, аби вони це робили з позиції сили", - додав Рютте.

Генеральний секретар Альянсу додав, що не буде коментувати кожні повідомлення у ЗМІ стосовно мирних пропозицій. При цьому, як переконаний Рютте, Україна не потребує більше ідей як має виглядати мирний процес.

"Я би сказав, що треба більше військової допомоги і менше обговорень про те, як може виглядати мирний процес", - наголосив Рютте.

У цьому зв'язку, глави МЗС НАТО розглядатимуть як доставити більше військової допомоги до України.

Вступ України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня президент Володимир Зеленський розповів, що США, Німеччина і Угорщина зберігають скептичне ставлення до можливості запрошення України стосовно набуття членства в НАТО. Водночас, на переконання глави держави, не має жодних ризиків у тому, щоби глави МЗС країн-членів НАТО на зустрічі 3-4 грудня рекомендували запросити Україну до НАТО.

При цьому, Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає російську окупацію українських територій і не погодиться на членство в НАТО лише для частини території. Запрошення України до НАТО має стосуватися всієї території України відповідно до міжнародно визнаних кордонів 1991-го року.

Міністерство закордонних справ України з нагоди 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму наголосило, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримувальним фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство нашої країни в НАТО. Україна не прийме жодних замінників повноправного членства в НАТО.

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