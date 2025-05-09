Зазначається, що ті, хто найбільш відповідальні за злочин агресії проти України, мають бути притягнуті до відповідальності.

Коаліція держав зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України висловила тверду підтримку якнайшвидшому започаткуванню його діяльності з метою покарання російського диктатора Володимира Путіна та усіх інших воєнних злочинців. Про це йдеться у Львівській заяві Коаліції держав за підсумками зустрічі європейських топ-дипломатів.

Зокрема, міністри закордонних справ та інші представники держав-учасниць Коаліції держав привітали "завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи".

"Ми підтверджуємо критичну важливість Спеціального трибуналу у здійсненні правосуддя шляхом притягнення до відповідальності тих, хто несе найбільшу відповідальність за цей найтяжчий міжнародний злочин, скоєний проти України", - йдеться у заяві.

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Також вони підкреслили, що після створення, Спецтрибунал, відповідно до свого Статуту, здійснюватиме судочинство у повній повазі до міжнародного права та прав людини з метою забезпечення відповідальності за злочин агресії та зміцнення міжнародного правопорядку.

Коаліція держав висловлює вдячність усім, хто активно долучився до підготовчої роботи над проєктами правових документів, необхідних для створення Спецтрибуналу, зокрема, юридичним радникам, які брали участь у роботі Коаліції держав.

"Ми підкреслюємо центральну роль Ради Європи у створенні Спеціального трибуналу та визнаємо значний внесок Європейської Комісії та Європейської служби зовнішньої діяльності, включно з їхньою роботою над проєктом Угоди між Україною та Радою Європи про заснування Спеціального трибуналу, проєктом Статуту Спеціального трибуналу та проєктом Розширеної часткової угоди, що визначає умови підтримки Спеціального трибуналу, включно з його фінансуванням та іншими адміністративними аспектами", - відзначається у заяві.

Також міністри підтверджують незмінну відданість процесу створення Спецтрибуналу в рамках Ради Європи, якнайшвидшому початку його діяльності та підтримці його ефективного функціонування.

При цьому, з метою розширення міжнародної підтримки Спеціального трибуналу Коаліція держав закликає інші держави та міжнародні організації приєднатися до спільних зусиль та активно сприяти діяльності Спецтрибуналу.

"Ті з нас хто представляють держави-учасниці Ради Європи, з нетерпінням чекаємо на засідання Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня 2025 року, яке стане наступним кроком на шляху до формалізації створення Спеціального трибуналу в рамках Ради Європи", - йдеться у заяві.

Ця заява була узгоджена в присутності Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас та комісара Європейського Союзу з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів та Майкла МакГрата.

Спецтрибунал для Путіна - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський переконаний, що РФ треба покарати так само, як нацистів після Другої світової. Він закликає європейські країни створити суворий трибунал з цією метою.

Зазначимо, що в Україні очікують, що Спецтрибунал зможе запрацювати вже у 2026 році.

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