Президент України закликає країни Європи не допустити ситуації, коли ініціатор війни проти України Володимир Путін уникне відповідальності ​​​​​​​за скоєні злочини.

Президент України Володимир Зеленський закликає європейські країни створити суворий трибунал для покарання Росії за злочин агресії та притягнути усіх воєнних злочинців до відповідальності.

Про це глава держави повідомив під час звернення в онлайн-режимі до учасників зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбувається у Львові.

"Сьогодні готується рішення про нову підтримку нашої оборони – для виробництва озброєння в Україні – на суму 1 мільярд євро. Загалом це приблизно 4 мільярди євро нової підтримки від Європи станом на сьогодні", - наголосив Зеленський.

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Президент щиро подякував європейським міністрам за це рішення.

Як відзначив Зеленський, Росія має відчути спільну, і, що найважливіше, щораз більшу силу.

"Саме це потрібно для миру. Бажання завершити цю війну має посилюватися всередині самої Росії і починається воно з відчуття – відчуття того, що вона програє. Програє від цієї війни, як і має програвати будь-який агресор. Саме це потрібно. Я прошу вас і надалі працювати заради цього", - підкреслив глава держави.

Зеленський, з нагоди 80-річниці перемоги союзників у Другій світовій війні та Дня Європи, наголосив, що треба зберегти Європу, яка вміє жити й відстоює право на життя.

"Ми пишаємось Європою, яка не вбиває. Яка є об’єднаною. Яка захищає міжнародне право. Європою, що поважає особистість. І якщо запитати, хто ця особистість, – це точно не якийсь правитель чи цар. У центрі сьогоднішньої Європи – повага до кожної людської істоти, до індивідуальності й ідентичності кожного: характеру кожного народу, кожної людини, кожної родини. Об’єднана Європа разом із нашими демократичними друзями по всьому світу виступає саме за це. І це потрібно захистити", - відзначив Зеленський.

Він повідомив, що впродовж століть Європу неодноразово потрясали й навіть ламали нерозважливі, хибні зміни. "І зараз, у цей переломний момент історії, життєво важливо для всіх нас – для кожної нації, – щоб Європа більше не зламалася. Не цього разу", - закликав Зеленський.

Він додав, що Європа має стати просто сильнішою, здатною захищати всіх людей на всьому континенті.

При цьому, як відзначив президент, за війну має бути відповідальність.

"Бо, якщо навіть одна війна залишиться безкарною, прийдуть нові війни. Саме тому Путін і почав повномасштабну війну проти України – він уникнув покарання за попередні війни, як бандит, який жодного разу не відповідав за скоєне. Цього більше не можна допустити. І сьогодні просто перед вами стоїть рішення. Рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам – через притягнення до відповідальності. Рішення створити трибунал. І я закликаю вас надати цьому рішенню вашу політичну підтримку", - відзначив Зеленський.

Він наголосив, що Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресію так само, як і нацисти.

"Суворий трибунал за злочин агресії може – і повинен – змусити будь-якого потенційного агресора замислитися двічі. І ми можемо це реалізувати, якщо всі, хто цінує людське життя, стануть на його захист. Не лише тут, у Європі, а й у США та інших країнах, так само як ми вже бачимо тут представників Японії та Австралії", - відзначив Зеленський.

Він подякував за спільну роботу над створенням інфраструктури правосуддя, яка потрібна, щоб забезпечити відповідальність за цю війну, війну Росії проти України.

"Ми всі розуміємо, що попереду багато роботи – і політичної, і юридичної. Ми всі розуміємо, наскільки складно привести воєнних злочинців до зали суду. Але ми вже обрали цей шлях. Росія буде притягнута до відповідальності за цю війну. Це моральний обов'язок Європи й кожного у світі, хто цінує людське життя", - констатує Зеленський.

Трибунал для Росії

Основна група (Core Group) з питань трибуналу вже досягла згоди на технічному рівні щодо того, як буде започатковано цей Трибунал. Сьогодні, 9 травня, у Львові європейські міністри мають надати остаточне політичне схвалення започаткуванню Трибуналу щодо воєнних злочинів, злочинів агресії. Трибунал буде створено за участі Ради Європи.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра переконана, що спеціальний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України може запрацювати вже наступного року.

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