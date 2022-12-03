Нуланд уточнила, що не має доказів, що відправником точно є Росія.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд допускає, що Росія може бути причетною до кривавих посилок, адресованих українським посольствам, пише Європейська правда.

Відправку бандеролів з кров'ю та очима тварин на адресу дипмісій України у низці держав Нуланд засудила.

Вона нагадала про комплексну атаку України з боку Росії, ці відправлення, на думку представниці Держдепу, теж є атакою на Україну.

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"Це жахливо і це спрямоване проти України. Є Цілий набір. "матриця" жахливих речей, які зараз спрямовуються проти України, і ми знаємо, звідки вони походять", - наголосила Нуланд.

При цьому вона уточнила, що не має доказів, що відправником точно є Росія: "Щодо цих відправлень я не маю якоїсь конкретної інформації".

Поштовий тероризм українських посольств

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у низці країн Європи українські дипломати отримали закривавлені посилки з очима тварин – в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Ховартії, Чехії.

Кулеба додав, що Україна "вивчає сенс цих послань".

Цьому передував вибух на території українського посольства в Мадриді, коли на адресу посла прибув "лист" з бомбою.

Такі ж посилки отримали збройний завод, що постачає Україні РСЗВ, іспанський прем'єр та посольство США.

Хто стоїть за терористичними актами – поки невідомо.

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