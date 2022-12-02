Українські дипломатичні установи в світі останніми днями зазнають актів терору і залякувань, до яких найімовірніше причетна Росія.

Російські агенти або прибічнки кривавого російського режиму надіслали до посольств і консульств України у п'яти країнах Європи закривавлені пакунки, у яких знаходилися очі тварин.

Про чергові провокації щодо українських дипломатичних установ розповіли в МЗС України. Зазначається, що такі послання отримали посольства нашої держави в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральні консульства в Неаполі (Італія) та Кракові (Польща), і консульство в Брно (Чехія).

"Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання", - зазначили в міністерстві.

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Окрім цього, невідомі пошкодили вхід до помешкання посла України у Ватикані, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося.

Тим часом, до посольства в США із території однієї європейської країни надійшов лист із ксерокопією критичної статті про Україну.

"Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України", - наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зазначається, що українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз і притягнення причетних осіб до відповідальності.

Тим часом, усі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки. "Закликаємо іноземні уряди ґарантувати максимальний захист українських дипломатичних установ відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - заявили в МЗС.

Теракт у посольстві України в Іспанії

30 листопада до посольства України в Іспанії надіслали конверт із вибухівкою, який здетонував під час огляду комендантом. Співробітник посольства отримав поранення і був госпіталізований, загроз його життю немає. Інші працівники посольства не постраждали.

Аналогічний лист отримала компанія Instalaza, яка виробляє зброю для поставок Україні. Поліція Іспанії перевіряє можливий зв’язок між двома листами-бомбами, надісланими українському посольству в Мадриді та збройовій компанії, яка виробляє ракетні установки для України.

Згодом стало відомо, що в Іспанії на 5 об’єктах, серед яких центр супутникового контролю, авіабаза Торрехон, були отримані пакунки з вибуховими пристроями. Утім, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес наголосила, що листи-вибухівки, які наразі невідомі терористи розсилають в Іспанії, не вплинуть на підтримку України.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за вибухом на території українського посольства в Мадриді та небезпечними листами, які розсилають в Іспанії, стоїть Російська Федерація.

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