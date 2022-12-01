Відомо вже про шість бомб, останній "лист" адресували американському посольству в Мадриді.

Іспанія посилює заходи безпеки після того, як в країні була виявлена серія бомб з листами, одна з яких була відправлена прем'єр-міністру Іспанії минулого тижня, пише CNN.

Всього відомо про шість випадків, розповіли журналістам у поліції. Наразі кожен інцидент розслідується правоохоронцями як теракт.

Останній теракт стався на базі ВПС недалеко від Мадрида. Напередодні така ж бомба вибухнула біля посольства України в Мадриді, поранивши одного співробітника дипустанови. Ще одну знешкодили у виробника зброї.

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Схожу посилку 24 листопада відправили іспанському прем'єру, але служба безпеки вчасно зреагувала.

Правоохоронці встановили, що всі бомби за своїми характеристиками і змістом аналогічні тій, яку отримали українські дипломати.

Ще один "лист"-бомбу перехопили у четвер після того, як його відправили на базу ВПС Торрехон. Шосту бомбу заклали для посольства США в Мадриді.

"Листи", ймовірно, були відправлені з території Іспанії, заявив у четвер держсекретар з безпеки Рафаель Перес. І Перес, і міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде Марласка, який пізніше окремо говорив з журналістами, заявили, що люди повинні зберігати "спокій".

Серія терактів в Іспанії - що відомо

30 листопада на території українського посольства в Мадриді пролунав вибух. Як з'ясувалося потім, вибухівка була закладена в поштовій посилці, адресованій українському послу. В результаті інциденту постраждав один співробітник.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив негайно посилити заходи безпеки в українських посольствах, а іспанського колегу закликав вжити термінових заходів для розслідування нападу.

Поки невідомо, хто міг "відправити" небезпечну посилку до українських дипломатам.

Іспанські правоохоронці розслідують справу як теракт.

Аналогічний небезпечний пакет отримала збройова компанія у Сарагосі, що виробляє РСЗВ, які передають Україні.

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