У МЗС України підтвердили інцидент і наказали посилити безпеку всіх диппредставництв.

Вибух прогримів в посольстві Україна в Мадриді. У поліції повідомили, що вибухнув лист з бомбою, в результаті чого постраждала одна людина.

"Робітник отримав легке поранення і самостійно відправився в лікарню", - повідомляє видання Correodelaaxarquia.

Зазначається, що близько 13:00 до Нацполіції надійшло повідомлення про вибух біля посольства України в Мадриді, розташованого в районі Конде де Оргас в Мадриді. На місці інциденту працюють правоохоронці

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"Національна поліція вже розслідує факти за участю наукової поліції та провінційної інформаційної бригади", - зазначили правоохоронці.

Представник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив інцидент в українському посольстві.

"До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, зараз він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає", - йдеться в повідомленні.

За його словами, співробітники посольства не постраждали. При цьому глава МЗС України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств. Крім того, він звернувся до іспанського колеги з проханням вжити термінових заходів для розслідування нападу.

"Міністр також підкреслив, що хто б не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів або зупинити їх щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії", - зазначив Ніколенко.

Позиція Іспанії щодо війни в Україні - що відомо

Влада Іспанії, як і інших європейських країн, надає підтримку Україні в боротьбі з російськими окупантами. Так, на початку листопада глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес оголосити про передачу Києву п'яти груп генераторів і 30 машин "швидких".

Крім того, Мадрид направив військову допомогу ЗСУ, надавши позашляховики, машини швидкої допомоги, а також медикаменти.

У вересні Україна отримала від Іспанії п'ять транспортних літаків з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем, а також медичні засоби і 20 вантажівок із зимовим спорядженням для військових.

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