Російські війська ведуть обстріли житлових районів Харкова.

Сьогодні, 2 березня 2022 року, комендантська година у Харкові та області розпочнеться о 18:00 і триватиме 12 годин — до 6:00 четверга, 3 березня.

Про це повідомив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синегубов в Telegram.

Цивільним особам в цей час заборонено пересуватися по місту як пішки, так і на транспорті.

Раніше комендантська година в Харкові тривала з 16:00 до 6:00.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Згідно зі свіжими даними, її армія вже вторглася на Чернігівщину.

Пекло в Харкові:

Вранці 1 березня в бік будівлі Харківської ОДА російськими військовими був здійснений ракетний обстріл.

Російські війська ведуть обстріли житлових районів Харкова.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що атака велася з Бєлгорода - російського міста, розташованого в 40 км від російсько-українського кордону і в 70 км від Харкова.

У ніч з 1 на 2 березня Росія завдала повітряного удару по казармам льотного училища.