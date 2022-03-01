Ця атака - терор проти міста, терор проти Харкова, терор проти України.

Президент України Володимир Зеленський висловився про атаку на майдан Свободи в Харкові, внаслідок якої постраждали близько 20 осіб і було знищено декілька будівель.

"Харків. Удар крилатої ракети в найбільшу площу Європи. Площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ось такий ранок народу України", - сказав Зеленський у ранковому відеозверненні.

Він повідомив, що атака відбулася з Бєлгорода - російського міста, розташованого за 40 км від російсько-українського кордону та за 70 км від Харкова.

"Український Харків та російський Бєлгород завжди були близькими містами. У багатьох сенсах. Навіть кордон між ними був умовний, тільки на мапах. Але точна не в душі. Тепер все змінилося. Після крилатої ракети, якою ударили по Харкову з Бєлгорода. Ракета, яка поцілила у площу свободи - обличчя нашого Харкова", - заявив президент.

Глава держави наголосив, що це не тільки воєнний злочин, а й терористичний акт.

"Це терор проти міста, терор проти Харкова, терор проти України. На площі не було військової цілі. Як в тих житлових районах Харкова, по яких б’ють з реактивно артилерії. Ракета у центральну площу - це відвертий, нічим не прикритий терор. Ніхто не пробачить, ніхто не забуде. Цей удар по Харкову є воєнним злочином, державним тероризмом Російської Федерації. Після такого Росія - це держава-терорист. Очевидно, має бути офіційно", - резюмував він.

Зеленський закликав міжнародну спільноту негайно і дієво відреагувати на дії РФ та визнати її дії державним тероризмом.

Нагадаємо, вранці 1 березня в бік будівлі Харківської ОДА російськими військовими було здійснено ракетний обстріл. За попередньою інформацією, поранено близько 20 осіб. Майже знищено будівлю ОДА.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що мета Росії на сьогодні – масова паніка, жертви серед цивільного населення, руйнування інфраструктури.

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