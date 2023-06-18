Антон Кориневич зазначив, що нинішній темп розгляду справи досить хороший.

Посол з особливих доручень МЗС України, агент України в суді ООН Антон Кориневич спрогнозував, коли суд у Гаазі може ухвалити рішення у справі "Україна проти РФ". Він вважає, що це відбудеться в термін від півроку або "трохи більше" з дати завершення усних слухань по суті.

Він нагадав, що Україна подала позов в 2017 році, а суд визнав свою юрисдикцію в 2019 році і тільки зараз завершив розгляд справи по суті.

"Нам усіх хотілося б, щоб справи розглядалися швидше, але саме такі темпи міжнародного правосуддя Колеса правосуддя крутяться не дуже швидко, але крутяться дуже важливо, що ми вже мали слухання по суті справи і наступний етап – це вже оголошення рішення Міжнародного суду, яке, як ми сподіваємося, буде відповідним і підтвердить, що РФ порушила два міжнародні договори. Нам би хотілося, щоб це все було швидше, але це хороший темп для міжнародного правосуддя, враховуючи ще й коронавірус, і супровідні обмеження. Тому сподіваємося, що вже скоро у нас буде рішення суду", - відзначив Кориневич у коментарі Українському радіо.

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При цьому він вказав, що традиційно з дати завершення усних слухань по суті і до дня прийняття рішення проходить близько півроку або трохи більше.

Позови України проти Росії - що відомо

28 лютого Україна звернулася до Європейського суду з прав людини із заявою щодо Росії у зв'язку з "масовими порушеннями прав людини, які відбуваються російськими військами під час військової агресії проти суверенної території України".

Пізніше Мін'юст подав позов проти РФ в ЄСПЛ з вимогою, щоб Москва не тільки вивела свої війська з усієї території України, а й виплатила компенсації постраждалим сторонам.

23 вересня суд у Страсбурзі оголосив, що вже 23 держави подали заяви до ЄСПЛ з проханням приєднатися як третя сторона при розгляді позову України проти Росії. 7 грудня 2022 року подали спільну заяву про вступ у справу, порушену Україною проти РФ.

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