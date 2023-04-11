Також серед підсудних на трибуналі можуть бути, наприклад, командувачі родів військ.

Головний представник України у питаннях, які стосуються міжнародного юридичного переслідування РФ та її представників за злочини, вчинені проти України Антон Кориневич заявив, що за агресію РФ відповідальний глава держави, Владімір Путін, але не тільки він.

Він запевняє, що ті представники політичного і військового керівництва РФ, які віддавали і досі віддають накази про агресивну війну проти України, також мають понести відповідальність, пише УП.

"Винними у ньому можуть бути визнані тільки ті, хто за посадою або функціоналом мають здатність віддавати накази на ведення війни. Ми припускаємо, що звинувачення висунуть десь проти 20 осіб. Наприклад, це можуть бути постійні члени Ради безпеки Російської Федерації. Це означає, що серед підсудних мають бути і прем’єр Росії Мішустін, і глава МЗС Лавров", - сказав представник.

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Він зазначив, що і прем’єр, і інші постійні члени Радбезу РФ схвалили початок агресії проти України. Також серед підсудних на трибуналі можуть бути, наприклад, командувачі родів військ. Але в будь-якому разі, йдеться тільки про найвище керівництво.

"А от російських пропагандистів – якщо тільки не буде доказів того, що вони брали участь у безпосередньому плануванні та веденні цієї агресивної війни, – цей трибунал переслідувати не буде. Це, звісно ж, не означає, що ми хочемо притягнути до відповідальності тільки цих умовних 20 осіб. Усі інші російські військові, цивільні, представники окупаційних адміністрацій, які вчиняли злочини в Україні, також мають понести відповідальність, але у рамках інших судових процесів. А спецтрибунал щодо вчинення злочину агресії проти України – це суд, який має судити виключно російську еліту", - пояснив Кориневич.

Суд над керівництвом РФ - останні новини

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна підтримує своє бачення щодо створення спеціального трибуналу з метою покарання за злочини проти нашої держави президента Росії Володимира Путіна та його оточення, а не формат "гібридного трибуналу".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що під час покарання підозрюваного у скоєнні воєнних злочинів президента Російської Федерації Володимира Путіна не можна дати співучасникам злочину агресії перекласти усю відповідальність на російського президента.

У Страсбурзі в кінці березня збиралися представники 33 держав, що співпрацюють над створенням спецтрибуналу щодо злочинів Росії в Україні.