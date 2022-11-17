У МЗС України наголосили, що російську агресію можна зупинити лише системами протиповітряної оборони, танками та реактивними системами залпового вогню.

У Міністерстві закордонних справ України прирівняли Російську Федерацію до терористів "Ісламської держави Іраку та Леванту" (ІДІЛ) після заяви прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про обстріли об’єктів української інфраструктури.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав Facebook, коментуючи заяву прес-секретаря російського президента Дмитра Пєскова, який сказав, що "Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів".

"Так само поводяться терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги", - заявив Ніколенко.

Дипломат зазначив, що Росія діє як держава-терорист.

"Заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів. Російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ", - наголосив речник МЗС.

Російські ракетні удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада в Офісі генпрокурора заявили, Росія з початку повномасштабного вторгнення здійснила на енергосистему України 126 атак. 92 атаки було вчинено в жовтні та листопаді.

Зокрема, 15 листопада російські війська здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти випустили по Україні 96 ракет, 73 з них збила ППО. Також було збито 10 дронів Shahed.

Через масовану ракетну атаку було уражено близько 15 енергетичних об’єктів в різних областях.

Сьогодні, 17 листопада, РФ завдала ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в Одеській та Харківській областях.

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