Вони пояснили проблеми зі світлом небажанням влади йти на переговори з РФ.

У Кремлі назвали відсутність світла і тепла в містах України наслідками дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія атакувала тільки ті об'єкти інфраструктури, які "прямо або побічно мають відношення до військового потенціалу України і українського режиму", цитують його російські ЗМІ.

За його словами, відсутність світла і тепла - це наслідки дій влади України, які "не бажають вирішувати проблему".

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"Небажання української сторони вирішувати проблему, виходити на переговори, більш того, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі, ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити", - сказав Пєсков.

Ракетна атака на Україну 15 листопада

Як повідомляв УНІАН, того дня Росія здійснила масований ракетний пуск у три хвилі по українських містах.

В "Укренерго" повідомляли, що зафіксували удари в енергетичні об'єкти у всіх областях країни.

Через удари довелося ввести аварійні відключення світла. Увечері президент Володимир Зеленський повідомив, що без світла через російські обстріли залишилося близько 10 мільйонів українців.

За даними Повітряних сил, Росія випустила по країні понад 90 ракет. Близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, близько 20 ракет "Калібр" і 10 дронів-камікадзе.

Сьогодні виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що в Київській області електроенергії може не бути днями.

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