Гендиректор "ДТЕК Одеські електромережі" Дмитро Григор'єв прогнозує, що незабаром стабілізаційні відключення світла будуть довшими, а не 3-4 години, як зараз.

В Одеській області у 70% споживачів зараз немає електроенергії через ракетні удари ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив генеральний директор акціонерного товариства "ДТЕК Одеські електромережі" Дмитро Григор'єв.

За його словами, зараз в Одеській області без світла залишилися 70% абонентів.

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Григор'єв уточнив, що відключення введені через ракетні удари, які РФ завдає по енергетичних об'єктах, що призвело до дестабілізації всієї енергосистеми в державі.

"Дефіцит потужностей в енергосистемі дуже великий, і він поки не збалансований", - сказав він.

За словами Григор'єва, зокрема, в результаті ракетної атаки 15 листопада в країні пошкоджено велику кількість енергетичних об'єктів.

Як пояснив Григор'єв, зараз електропостачання є тільки в тих житлових будинках, які живляться на одні лінії з такими об'єктами як лікарні, насосні станції, тощо. Інші будівлі під'єднають до електропостачання, коли ситуація буде стабілізована.

Зокрема, відповідні розрахунки планують зробити до кінця тижня.

"Після стабілізації ситуації повернемося до стабілізаційних графіків відключень, але вже варто враховувати, що вони не будуть, як раніше, по три-чотири години", — сказав гендиректор.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

22 жовтня окупанти знову масово вдарили ракетами по території України. 1,5 млн абонентів у семи областях України залишилися без світла.

31 жовтня в результаті обстрілу було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

5 листопада в семи областях України ввели аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни. Через масовану атаку РФ у ряді областей України ввели аварійні відключення світла.

17 листопада 2022 року Міненерго заявило про те, що Росія намагається зупинити українські АЕС.

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