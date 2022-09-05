Міністерство закордонних справ (МЗС) України засуджує проросійські мітинги в Кельні та Празі, спрямовані проти України.
Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у соцмережі Facebook.
"Українська сторона вдячна жителям Кельна і Праги, які виступили проти проросійських мітингів у неділю", - заявив Ніколенко.Відео дня
Він нагадав, що "мітингарі" вимагали припинити підтримку України та скасувати санкції проти РФ.
"Виголошувалися заклики, які ставлять під сумнів територіальну цілісність нашої держави, а також оголошувався збір коштів на підтримку незаконних збройних формувань на Донбасі", - зазначив речник.
Як заявив Ніколенко, проведення подібних шабашів під триколорами держави-агресора в центрі Європи є неприпустимим.
"Ці заходи не мали нічого спільного зі свободою слова та реальними настроями в Німеччині та Чехії. Ми засуджуємо спроби учасників проросійських акцій виправдати війну Росії проти України та зневажити честь та гідність українців, які ціною своїх життів відстоюють свободу в Європі", - наголосив Ніколенко.
Він додав, що в Україні не мають сумнівів в солідарності абсолютної більшості німців та чехів з українцями, які надали сотням тисяч з них тимчасовий притулок, а також підтримують Україну і політику своїх урядів щодо протидії російській агресії.
"Акції, які відбулися в неділю, не зможуть похитнути дружбу між Україною та Німеччиною і Чехією, підтримку яких ми високо цінуємо", - переконаний речник.
Як повідомляв УНІАН, у німецькому місті Кельн 4 вересня пройшов мітинг, на якому близько 2 тис. росіян висловлювали антиукраїнські настрої. А у Празі на акцію проти санкцій щодо РФ і поставок зброї Україні, за різними оцінками, вийшли від 50 до 70 тис. осіб.