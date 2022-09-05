В Міністерстві закордонних справ України переконані, що проросійські мітинги, які відбулися у неділю, не зможуть похитнути дружбу між Україною та Німеччиною і Чехією.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України засуджує проросійські мітинги в Кельні та Празі, спрямовані проти України.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у соцмережі Facebook.

"Українська сторона вдячна жителям Кельна і Праги, які виступили проти проросійських мітингів у неділю", - заявив Ніколенко. Відео дня

Він нагадав, що "мітингарі" вимагали припинити підтримку України та скасувати санкції проти РФ.

"Виголошувалися заклики, які ставлять під сумнів територіальну цілісність нашої держави, а також оголошувався збір коштів на підтримку незаконних збройних формувань на Донбасі", - зазначив речник.

Як заявив Ніколенко, проведення подібних шабашів під триколорами держави-агресора в центрі Європи є неприпустимим.

"Ці заходи не мали нічого спільного зі свободою слова та реальними настроями в Німеччині та Чехії. Ми засуджуємо спроби учасників проросійських акцій виправдати війну Росії проти України та зневажити честь та гідність українців, які ціною своїх життів відстоюють свободу в Європі", - наголосив Ніколенко.

Він додав, що в Україні не мають сумнівів в солідарності абсолютної більшості німців та чехів з українцями, які надали сотням тисяч з них тимчасовий притулок, а також підтримують Україну і політику своїх урядів щодо протидії російській агресії.

"Акції, які відбулися в неділю, не зможуть похитнути дружбу між Україною та Німеччиною і Чехією, підтримку яких ми високо цінуємо", - переконаний речник.

Як повідомляв УНІАН, у німецькому місті Кельн 4 вересня пройшов мітинг, на якому близько 2 тис. росіян висловлювали антиукраїнські настрої. А у Празі на акцію проти санкцій щодо РФ і поставок зброї Україні, за різними оцінками, вийшли від 50 до 70 тис. осіб.

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