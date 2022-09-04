Російська діаспора також вимагала зняти санкції з РФ.

У німецькому місті Кельн 4 вересня пройшов мітинг, на якому близько 2000 росіян висловлювали антиукраїнські настрої.

Про це інформує Reuters.

Російськомовна діаспора вимагала зняти санкції з РФ. Також учасники зібрання закликали німецький уряд перестати підтримувати Україну. Мітингувальники тримали банер в руках, на якому було слово НАТО перекреслене червоною лінією.

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До того ж росіяни прямо на мітингу організували збір коштів для підтримки буцімто "сепаратистських сил" на Донбасі. Лідерка проросійського заходу Єлєна Колбаснікова почала розповідати маячню, що армія РФ нібито захищає російськомовне населення Донбасу.

Напротивагу росіянам біля готичного собору Кельну зібралося декілька десятків осіб, які висловлювали підтримку Україні.

Додамо, що у Німеччині мешкає приблизно три мільйони осіб російського етнічного походження, багато з них зомбовані путінською пропагандою.

Нагадаємо, що 4 вересня екс-президент Росії Дмитро Медведєв назвав Німеччину "ворогом Росії".

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