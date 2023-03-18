Україна продовжить докладати максимальних зусиль задля покарання Росії та її керівництва за злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на візит підозрюваного у воєнних злочинах президента Російської Федерації Володимира Путіна до окупованого Криму в день дев'ятої річниці незаконної анексії півострова.

Про це йдеться у заяві МЗС. У відомстві нагадали, що 16 березня виповнилося дев'ять років із моменту проведення Росією фейкового "референдуму про статус Криму" та 18 березня - з дня спроби незаконної анексії, коли були підписані так звані "угоди про приєднання Криму до Російської Федерації".

"Повідомляється, що до тимчасово окупованого Криму сьогодні приїхав президент Росії Володимир Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів", - йдеться в заяві.

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Як зазначили дипломати, уже дев’ять років поспіль Кримський півострів потерпає від злочинного режиму Кремля, який перетворив його на військовий форпост, зону несвободи та утисків, агресії та терору.

"Це зрежисоване Кремлем "дійство" під прицілом автоматів суперечило Конституції і законам України, грубо порушило норми міжнародного права та не було визнано міжнародною спільнотою. У вересні 2022 року Росія, як під кальку, повторила цей трюк, організувавши аналогічне пропагандистське дійство під назвою "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України", - йдеться в заяві.

Водночас, у МЗС відзначили, що як у 2014 році, так і у 2022-му вистава з референдумами не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. "Більшість територій, на яких вони були проведені у 2022 році, уже звільнені Збройними Силами України. Звільнення усіх інших тимчасово окупованих територій теж обов‘язково відбудеться. Це - лише справа часу", - сказано в заяві.

"Ми високо цінуємо чітку та незмінну підтримку з боку міжнародного співтовариства, зокрема учасників Міжнародної Кримської платформи, щодо суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що закріплена у резолюціях ГА ООН, рішеннях інших міжнародних та регіональних організацій. Висловлюємо вдячність за готовність наших міжнародних партнерів неухильно йти до повної деокупації усіх тимчасово окупованих територій України, включаючи АР Крим та м. Севастополь", - сказано в заяві.

У МЗС запевняють, що продовжать докладати максимальних зусиль задля покарання Росії та її керівництва за злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні.

Окупація Криму - що відомо

Як повідомляють ЗМІ, сьогодні розшукуваний Міжнародним кримінальним судом воєнний злочинець Володимир Путін приїхав до окупованого Криму. На опублікованих відео видно, як диктатор кульгає під час пішої прогулянки.

Нагадаємо, Росія окупувала український півострів Крим у 2014 році. Російські війська без опізнавальни знаків тоді захопили владу в Автономній Республіці та призначили керувати Кримом російських посіпак, які під дулами автоматів провели псевдореферендум про входження півострова до складу РФ. Ці дії не були визнані міжнародною спільнотою, зокрема й Генасамблеєю ООН.

За час окупації російська влада відначилася черговими в своїй історії репресіями проти кримських татар та інших мешканців регіону з проукраїнською позицією. Також Кремль перетворив півострів на військову базу, яка стала плацдармом для вторгнення на війдень України 24 лютого 2022 року.

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