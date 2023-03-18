Російський диктатор або один з його двійників приїхав до Криму на річницю анексії.

Російський диктатор Володимир Путін приїхав до окупованого Криму. Про це повідомляють місцеві пабліки в соцмережах.

Стверджується, що розшукуваний Гаазьким судом міжнародний військовий злочинець приїхав оглянути школу мистецтв і дитячий центр "Корсунь" в захопленому Севастополі.

На опублікованих кадрах видно, що диктатор помітно кульгає під час пішої прогулянки. Також добре помітні дивні залисини на голові - можливі ознаки проведення хіміотерапії.

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Офіційно цілі візиту до Криму не заявлені. Ймовірно, поїздка приурочена до річниці анексії півострова.

Російська анексія Криму

Росія захопила Крим наприкінці лютого - початку березня 2014 року, використавши для цього регулярні війська без розпізнавальних знаків. 16 березня окупанти провели незаконний псевдореферендум про входження півострова до складу РФ, а 18 березня на основі "результатів" цього псевдоголосування Росія документально оформила захоплення української території.

Російську анексію Криму не визнала ані Україна, ані решта світової спільноти. Тільки центральноамериканська держава Нікарагуа офіційно заявила, що визнає "входження Криму до складу Росії". За це Україна ввела санкції проти Нікарагуа.

Нині окупанти активно готуються до майбутньої оборони Криму, який, ймовірно, буде звільнений раніше, ніж Донбас. Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що звільнити півострів військовим шляхом легше з географічних причин.

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