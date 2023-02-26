Із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт.

Російські окупанти нарощують оборону тимчасово окупованого Криму, зокрема, будують фортифікаційні споруди.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Зокрема, із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт.

Тим часом, через побоювання деокупації українських територій, так званий міський прокурор Горлівки Донецької області склав повноваження та готується до евакуації на територію РФ.

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Війна в Україні - Крим

Як повідомляв УНІАН, Росія захопила Крим у 2014 році, відтоді Москва перетворила український півострів на суцільну військову базу. 24 лютого 2022 року перекинуті до Криму війська РФ брали участь у наступі на материковий південь України. А Чорноморський флот РФ регулярно б'є ракетами по українських містах. Розвідка продовжує фіксувати поповнення Кримського угруповання ворога.

Нещодавно на прес-конференції президент України Володимир Зеленський відповідаючи на питання щодо можливості повернення Криму цього року заявив, що "все залежить від нас", Україна технічно готується.

Україна виключає, що піде на будь-які територіальні поступки Росії по Криму, оскільки півострів слугуватиме зручним плацдармом для майбутніх хвиль агресії РФ. На думку глави військової розвідки Кирила Буданова, Україна поверне Крим комбінованим шляхом - і силою, і дипломатією.

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