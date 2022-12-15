Наталія Королевська умисно внесла недостовірні дані до декларації за 2020 рік,

У народного депутата України Наталії Королевської виявили незаконні статки, у тому числі земельну ділянку в Підмосков’ї у Російській Федерації.

"За результатами моніторингу способу життя народного депутата Наталії Королевської Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) передає обгрунтований висновок про виявлення ознак кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)", - йдеться у повідомленні на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Зокрема, під час моніторингу було виявлено факти, що свідчать про незаконне збагачення Королевської на суму 49,6 млн грн та умисне внесення нею недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на 3,8 млн грн.

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"У декларації за 2020 рік Наталія Королевська зазначила право користування земельною ділянкою загальною площею 0,2258 га та розташованим на ній будинком загальною площею 614,6 кв. м у Київські області. Ділянка і маєток належать батьку Королевської", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначають в НАЗК, вказаний житловий будинок фактично розміщений не лише на задекларований землі, а ще в межах двох сусідніх ділянок. Крім того, у власності її батька є ще одна земельна ділянка, що є частиною одного маєтку разом із цими трьома земельними ділянками. За даними космічної зйомки, всі чотири ділянки суміжні, а будинки та інші об’єкти складають єдиний комплекс, огороджений суцільним парканом.

"Житловий комплекс (4 земельні ділянки та 2 будинки) був набутий у власність батьком народної депутатки через іпотечний договір від 2019 року. Договір позики було укладено в 2013 році з кіпрською компанією на суму 2 млн дол. США, що нібито надавалась на поворотній безвідсотковій основі батьком посадовиці. При цьому представником компанії у Кіпрі виступав помічник Наталії Королевської. Сума забезпечення за договором іпотеки становить приблизно 49 млн грн (згідно з курсом НБУ станом на 01.10.2019). Водночас загальна сума доходів, отриманих батьком і матір’ю депутатки з 1998 року по 2013 рік, складає лише 165 тис. грн без податків та витрат на проживання", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на вимогу НАЗК Королевська пояснила, що не знає, звідки у її батька кошти на надання позики. Попри це, народна депутатка вказала факт користування домоволодінням в с. Лісники, що входить у комплекс, у своїй декларації за 2020 рік.

"Народна депутатка не вказала в декларації, що з 2005 року володіє земельною ділянкою в Московській області (Росія) вартістю понад 2 млн руб. (563 860 грн за курсом НБУ станом на 31.03.2021)", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що Королевська задекларувала за 2020 рік близько 27 млн грн готівкою, що не підтверджено джерелами доходів. Це може свідчити про ухилення від сплати податків.

Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 51-4 Закону НАЗК направить матеріали щодо Наталії Королевської до САП для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2, ст. 368-5 Кримінального кодексу України, та здійснення досудового слідства, щоб притягнути депутатку до кримінальної відповідальності.

Крім того, за фактом можливого ухилення від сплати податків матеріали будуть надіслани до Бюро економічної безпеки.

Заборона ОПЗЖ в Україні

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