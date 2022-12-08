ЦВК визнає рішення про заборону партії, тому її кандидат тепер не може бути визнаним обраним.

Центральна виборча комісія не може ухвалити рішення про чергового кандидата замість Юлії Льовочкіної від "ОПЗЖ", бо ця партія заборонена в Україні.

В повідомленні прес-служби Секретаріату ЦВК зазначається, що до ЦВКДо надійшло рішення Верховної Ради України щодо дострокового припинення повноваження народного депутата України Льовочкіної, у зв’язку з особистою заявою про складання нею депутатських повноважень. При цьому нагадують, що вона була обрана напозачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року по списку від Політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

ЦВК, розглядаючи питання щодо визнання обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата від зазначеної політичної партії, взяла до уваги рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року, залишене без змін постановою Верховного Суду від 15 вересня 2022 року, яким заборонено діяльність вказаної політичної партії.

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В повідомленні зазначається, що ЦВК визнає рішення суду про заборону діяльності "ОПЗЖ", тому є не можливим ухвалення Комісією рішення щодо визнання обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата в народні депутати України у виборчому списку цієї партії.

Заборона ОПЗЖ в Україні

У вересні в Україні остаточно заборонили діяльність проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". 15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу "ОПЗЖ" і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність в Україні.

1 грудня Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Юлії Льовочкіної. За це рішення проголосувало 285 народних депутатів.