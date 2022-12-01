За це рішення проголосували 285 парламентарів.

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Юлії Льовочкіної.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацією, парламент достроково припинив повноваження народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Юлії Льовочкіної.

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"За - 285", - написав він.

Нагадаємо, що днем раніше Льовочкіна оголосила про намір скласти повноваження "у зв'язку із сімейними обставинами". Вона висловила велику вдячність виборцям, друзям і колегам у Верховній Раді та ПАРЄ.

За інформацією "Схем", Льовочкіна з 26 січня перебуває у Франції. Її брат Сергій Льовочкін прилетів туди напередодні російского вторгнення - 10 лютого.

Заборона ОПЗЖ

Як повідомляв УНІАН, в Україні за рішенням суду заборонено діяльність 9 проросійських партій. Серед них – "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Держава", "Наші", "Блок Володимира Сальдо", "Партія Шарія", "Опозиційна платформа - За життя" і "Ліва опозиція".

15 вересня в Україні остаточно заборонили діяльність проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Водночас СБУ повідомляє про розслідування 70 кримінальних проваджень щодо функціонерів партії, причетних до вчинення злочинів у сфері національної безпеки.

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