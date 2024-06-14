Втілення цього плану має відбутися на саміті лідерів країн-членів НАТО у Вашингтоні наступного місяця.

В НАТО узгодили план з посилення підтримки України. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі після зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Ми узгодили план, який визначає, як НАТО керуватиме координацією безпекової допомоги і навчанням. Це дозволить лідерам НАТО започаткувати ці зусилля на саміті НАТО у Вашингтоні у липні, поставивши нашу підтримку для України на міцнішу основу на майбутнє", - сказав Столтенберг.

За його словами, відповідна координація під командуванням НАТО відбуватиметься з американської бази у німецькому місті Вісбаден і з логістичних вузлів, розташованих у вхідній частині Альянсу. Крім того, у координаційну роботу буде залучено близько 700 персоналу з країн-членів НАТО та партнерів.

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Також, НАТО буде контролювати підготовку військовослужбовців ЗСУ у навчальних центрах союзників, підтримуватиме Україну шляхом планування та координації пожертвувань, керуватиме транспортуванням та ремонтом техніки, і надаватиме підтримку на довготерміновий розвиток ЗСУ.

"Ці зусилля не роблять НАТО стороною у конфлікті. Але вони посилять нашу підтримку для України для відстоювання її права на самозахист", - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, Столтенберг прагне, аби добровільні внески індивідуальних країн-членів Альянсу для підтримки України стали зобов'язанням на рівні НАТО.