Зокрема, усі країни-члени Альянсу мають підтримати чіткішу позицію щодо членства України в НАТО.

У липні на саміті НАТО у Вашингтоні країни-члени мають узгодити сильніше формулювання про майбутнє членство України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі перед дводенною зустріччю міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Зокрема, він відповів на питання, що саме Альянс може запропонувати Україні на саміті НАТО у Вашингтоні, якщо не буде запрошення до набуття членства.

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"Я очікую, що союзники узгодять Комплексний пакет для України", - наголосив Столтенберг.

Зокрема, генеральний секретар Альянсу пояснив, що йдеться про узгодження провідної ролі НАТО в наданні та координації військової підтримки, безпекової допомоги й навчанні для України.

За його словами, це важливо, бо допоможе Україні задовольнити нагальні потреби для самооборони, дозволить НАТО допомогти з розбудовою майбутніх українських сил, забезпечити повну взаємосумісність української армії з арміями Альянсу, а отже - допомогти Україні просунутися до повного членства в НАТО.

Крім того, він очікує на узгодження фінансових зобов'язань для України.

"Я очікую, що союзники узгодять сильне формулювання щодо членства. Не мені вдаватися в деталі та точне формулювання, але я очікую, що це формулювання буде навіть чіткішим у нашому зобов'язанні, що Україна стане членом Альянсу", - наголосив Столтенберг.

Крім того, генеральний секретар Альянсу очікує, що країни-члени НАТО до саміту і під час саміту у Вашингтоні будуть робити важливі оголошення про надання більшої кількості озброєння, систем протиповітряної оборони, артилерії, ракет, які терміново необхідні Україні, аби допомогти їй взяти гору як суверенній і незалежній державі. "Звичайно, без цього тема членства не обговорюватиметься. Ми повинні забезпечити, що Україна візьме гору", - сказав Столтенберг.

Україна і НАТО

Раніше Столтенберг наголосив, що Угорщина не братиме участі і не протидіятиме ініціативам НАТО з підтримки України, які мають узгодити на саміті Альянсу у Вашингтоні. Відповідна домовленість була узгоджена сьогодні у Будапешті між генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом і прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

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