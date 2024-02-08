Також він прокоментував проблеми з виділенням допомоги Україні.

Україні не варто сподіватися на суттєвий прогрес у питанні членства на саміті НАТО у Вашингтоні.

Таку заяву зробив посол Великобританії в НАТО Девід Куоррі, пише Politico. І, хоча питання про членство України буде обговорюватися на саміті, який намічено на 9-11 липня, Куоррі заявив, що Києву все ж потрібно стримати очікування.

"Я не очікую великого прогресу в цьому питанні, головним чином через ймовірну ситуацію на місцях", - пояснив він і додав, що Великобританія "абсолютно переконана, що законне місце України в НАТО".

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"Це питання того, коли, а не якщо, і наша робота тут - підтримувати Україну в міру того, як вона наближається до альянсу", - сказав дипломат.

Видання зазначило, що хоча члени НАТО висловилися за вступ України, але чіткі часові рамки окреслити відмовилися. Зокрема, саміт у 2023 році завершився без чіткої заяви про те, що Україна стане членом НАТО після війни з РФ. Це розлютило українського президента Володимира Зеленського.

Щодо допомоги Києву з боку США, Куоррі висловив надію, що вона буде виділена "якомога швидше".

"Ми дуже сподіваємося побачити якнайшвидший прогрес по цьому пакету", - сказав британський дипломат, - "Це буде дуже важливо як з точки зору змісту, так і з точки зору політичного сигналу, який він пошле про прихильність Заходу Україні, щоб довести цю справу до кінця".

Вступ України до НАТО

У липні 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі було вирішено скасувати для України вимогу реалізації "Плану дій щодо членства".

При цьому на початку січня цього року колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес висловив думку, що саміт НАТО у Вашингтоні цього року навряд чи матиме для України значні результати через те, що в Альянсі не спостерігається "достатнього рівня енергії" з цього питання.

А 31 січня стало відомо, що США і Німеччина є головними противниками запрошення України до НАТО, хоча на цьому наполягають країни Східної Європи і Британія.

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